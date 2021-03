A 12 anni si impicca con la cinta dell'accappatoio: ipotesi challenge su TikTok (Di lunedì 15 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Ci sarebbe l'ombra di una sfida mortale su TikTok dietro la morte di una ragazzina di soli 12 anni. Tuttavia, non si esclude l'ipotesi di un suicidio Una bambina di 12 anni è stata trovata senza vita, impiccata con la corda di un accappatoio legata intorno al collo, nel bagno di casa. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 14 marzo a Borgofranco, in provincia di Ivrea. A lanciare l'allarme è stato il papà della giovanissima vittima. L'ipotesi degli investigatori è che abbia partecipato ad una folle sfida lanciata su TikTok, la "blackout challenge", ma non si esclude l'eventualità di un suicidio. La tragedia Ha legato la corda ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Ci sarebbe l'ombra di una sfida mortale sudietro la morte di una ragazzina di soli 12. Tuttavia, non si esclude l'di un suicidio Una bambina di 12è stata trovata senza vita,ta con la corda di unlegata intorno al collo, nel bagno di casa. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 14 marzo a Borgofranco, in provincia di Ivrea. A lanciare l'allarme è stato il papàa giovanissima vittima. L'degli investigatori è che abbia partecipato ad una folle sfida lanciata su, la "blackout", ma non si esclude l'eventualità di un suicidio. La tragedia Ha legato la corda ...

