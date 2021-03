VIDEO Cagliari-Juventus 1-3: highlights e sintesi. Una tripletta di Cristiano Ronaldo stende i sardi (Di domenica 14 marzo 2021) E’ terminata 3-1 alla Sardegna Arena la sfida tra Cagliari e Juventus valida per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Sul rettangolo verde sardo, i campioni d’Italia hanno potuto contare sull’apporto di un grande Cristiano Ronaldo che, con una tripletta, ha steso i rossoblu. Tre gol che sono arrivati tutti nella prima frazione di gioco e hanno messo l’incontro sui binari più favorevoli alla Vecchia Signora. Nella ripresa, la rete di Giovanni Simeone non ha alterato gli equilibri. Un risultato che quindi porta la Juve a quota 55 punti nella classifica generale, mantenendo il distacco dall’Inter di 10 lunghezze in terza posizione. Di seguito gli highlights: GLI highlights DI Cagliari-Juventus ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) E’ terminata 3-1 alla Sardegna Arena la sfida travalida per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Sul rettangolo verde sardo, i campioni d’Italia hanno potuto contare sull’apporto di un grandeche, con una, ha steso i rossoblu. Tre gol che sono arrivati tutti nella prima frazione di gioco e hanno messo l’incontro sui binari più favorevoli alla Vecchia Signora. Nella ripresa, la rete di Giovanni Simeone non ha alterato gli equilibri. Un risultato che quindi porta la Juve a quota 55 punti nella classifica generale, mantenendo il distacco dall’Inter di 10 lunghezze in terza posizione. Di seguito gli: GLIDI...

Advertising

JuventusFCYouth : ?? Segui #CagliariJuve LIVE dalle 11:00 su Juventus TV! ?? - Yeshwajoe : #CagliariJuve Cagliari 1 × 3 Juventus | ALL GOALS ??? - paoloigna1 : Onore alla grande prestazione di #Ronaldo e niente da dire sulla vittoria della #Juventius, ma quello che qui è chi… - Gs49hd2 : #CagliariJuve Cagliari 1 × 3 Juventus | ALL GOALS ???? - TrxpQueej : RT @ccanggg: la juventus che scopre che 3 a 1 doveva vincere contro il porto e non contro il cagliari -