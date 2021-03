Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 12:30 (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO E CEPRANO, SI NVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO, AL MOMENTO E’ CONCENTRATO SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE VELLETRI; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI. E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 MARZO LA Regione ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E CEPRANO, SI NVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO, AL MOMENTO E’ CONCENTRATO SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE VELLETRI; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI. E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 MARZO LA...

Tirrenica, la Lega: 'Parere commissione passo avanti, ora attendiamo fatti concreti' ... commentano le notizie che giungono da Roma. ' Il parere della commissione - afferma l'onorevole ... quello produttivo e i cittadini che da tanto tempo chiedono una viabilità scorrevole, adeguata, ma ...

