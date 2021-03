Vaccino AstraZeneca sospeso in Piemonte (Di domenica 14 marzo 2021) Il Vaccino anti Covid di AstraZeneca sospeso in Piemonte. A seguito della morte, avvenuta a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il Vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del Vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. E’ stata subito convocata la Commissione Piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel pomeriggio. “Si tratta di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Ilanti Covid diin. A seguito della morte, avvenuta a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione delper i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. E’ stata subito convocata la Commissionese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel pomeriggio. “Si tratta di un ...

