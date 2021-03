Torino-Inter 1-2, Martinez nel finale: Tabellino e Highlights (Di domenica 14 marzo 2021) Il colpo di testa dell’argentino vale il blitz in casa dei granata. I nerazzurri tentano la fuga in classifica Torino-Inter: Tabellino e Highlights Torino-Inter 1-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Torino-Inter: Tabellino e Highlights – L’Inter vuole proseguire sulla scia delle sette vittorie consecutive appena conquistate e tentare un’altra minifuga ai danni delle inseguitrici Milan e Juventus. Contro il Torino di Davide Nicola terzultimo, Antonio Conte spera di raccogliere tre punti in trasferta e per farlo si affida ai suoi uomini migliori non dovendo gestire la rosa per via di impegni su altri fronti, non dovendo pensare né alla Coppa Italia né ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021) Il colpo di testa dell’argentino vale il blitz in casa dei granata. I nerazzurri tentano la fuga in classifica1-2, Cronaca,ed– L’vuole proseguire sulla scia delle sette vittorie consecutive appena conquistate e tentare un’altra minifuga ai danni delle inseguitrici Milan e Juventus. Contro ildi Davide Nicola terzultimo, Antonio Conte spera di raccogliere tre punti in trasferta e per farlo si affida ai suoi uomini migliori non dovendo gestire la rosa per via di impegni su altri fronti, non dovendo pensare né alla Coppa Italia né ...

