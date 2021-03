Speranza | Settimane dure ma vediamo la svolta

(Di domenica 14 marzo 2021) Il ministro alla Salute Robertomette in guardia sulla variante inglese, che ormai ”è prevalente del nostro Paese” e in un’intervista a Repubblica spiega: “Abbiamo bisogno di misure adeguate, capaci di piegare la curva”. A suo avviso “ci sono due verità che sembrano in contrasto tra loro, ma non lo sono. La prima è la seria difficoltà di queste”, la “seconda, altrettanto importante, è che finalmente guardiamo con fiducia al futuro prossimo”. Parlando della nuova stretta, che inizierà domani,afferma: “L’aspettativa del governo e dei nostri scienziati è che queste misure ci consentiranno di rimettere la curva sotto controllo nonostante la presenza delle varianti”, rispetto all’autunno “c’è però un’altra grande novità: la campagna di vaccinazione è in corso. Ogni dose somministrata è un passo verso l’uscita ...

Il ministro Roberto Speranza ha firmato: da domani e per quindici giorni dieci regioni (Emilia - Romagna, Friuli - ... Se si tiene conto soltanto della progressione delle ultime due settimane (+766 unità ... Ad affermarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza in un'intervista a 'La Repubblica' che ... ed è probabile che sia stato contagiato da uno degli ospiti. Durante la settimana lavora in un ... La variante inglese è ormai dominante in Italia e i dati non lasciano scampo: il lockdown era inevitabile. Il ministro della Salute ...