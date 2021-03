Scuole chiuse, il 25% delle famiglie non dispone di banda larga per la Dad. Rilevazione Uecoop (Di domenica 14 marzo 2021) Una famiglia su 4 (25,3%) non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla Dad la didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) Una famiglia su 4 (25,3%) nondi un accesso Internet ain grado di supportare massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla Dad la didattica a distanza. L'articolo .

Advertising

carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - LegaSalvini : SCUOLE CHIUSE: ASSISTENZA PER BAMBINI DELL'ASILO E DELLA PRIMARIA Iniziativa del sindaco leghista di Borgosesia, Pa… - orizzontescuola : Scuole chiuse, il 25% delle famiglie non dispone di banda larga per la Dad. Rilevazione Uecoop - GerGotti1 : RT @SignorErnesto: @flying_mom @Cr1st14nM3s14n0 No. Qui dobbiamo sterminare i nonni. Con le RSA ne abbiamo falciati un bel numero, ora pr… -