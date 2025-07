Tempo di lettura: < 1 minuto Tornano le giostre ad Avellino, una delle tradizioni più longeve e amate da avventori anche da fuori provincia. Da qualche giorno del consueto Piazzale degli Irpini è cominciato il montaggio delle attrattive. L’allestimento del parco divertimenti è già in corso anche se ancora non c’è una data precisa per l’inaugurazione ufficiale, ma a guardare l’allestimento tutto fa presagire che l’attesa non sarà lunga. Giostrai e operatori stanno ultimando le installazioni delle attrazioni che andranno a comporre l’offerta di quest’anno: dalle classiche autoscontro alla ruota panoramica, passando per il bruconeve e la nave, fino alle giostrine per i più piccoli e gli immancabili stand gastronomici con zucchero filato, crêpes e street food. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Giostre: parte l’allestimento a Piazzale degli Irpini