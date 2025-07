Incidente tra un' auto e un mezzo pesante | l' intervento dei vigili del fuoco

Sulla Variante di Valico, in direzione di Bologna, il tratto è chiuso con traffico bloccato tra Firenzuola e Badia per un incidente in galleria che vede coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. A chi è diretto verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Firenzuola, percorrere la SS65. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it