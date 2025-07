Procura un incendio per bruciare residui vegetali in un terreno

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme, nell'ambito di un servizio programmato volto a prevenire e reprimere il fenomeno degli incendi boschivi, si recavano in localitĂ Campagnano nell’agro del Comune di Ischia ove, sul versante esposto verso il mare, veniva notata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: procura - incendio - bruciare - residui

Incendio all’Ex Ilva, la procura di Taranto sequestra l’impianto. Urso: rischiamo un’altra Bagnoli - Ci sono tre indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Taranto sull’incendio verificatosi la mattina del 7 maggio a una delle tubiere dell’altoforno 1 che ha portato al sequestro probatorio dell’impianto.

Fiorentina: indagato giovane calciatore per l’incendio al Viola Park. Sarà ascoltato dalla Procura per i minori - FIRENZE – Gli esperti avrebbero stabilito che la causa dell’incendio che ha procurato paura, oltre che danni, al Viola Park, sarebbe stato provocato da un asciugacapelli dimenticato acceso nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.

Femminicidio Milano, la procura: “Omicidio crudele e pianificato. Usate sostanze acceleranti per incendio” - Un femminicidio probabilmente “pianificato” e “crudele” quello della 48enne, morta lanciandosi dalla finestra di casa per sfuggire al rogo dell’appartamento in cui viveva a Milano.

Roma brucia e il Campidoglio lancia la stretta anti incendi: censimento delle baraccopoli e task force per i parchi; Incendi dolosi estivi, siglato protocollo tra la procura di Sciacca, la prefettura e i comuni; Incendio a Toano, per bruciare le sterpaglie manda in fumo un ettaro di bosco.

Voleva bruciare sterpaglie, causò il rogo - Il Resto del Carlino - Donna deferita alla Procura, aveva perso il controllo e le fiamme si erano diffuse in una vasta area. Da ilrestodelcarlino.it

Chi ha bruciato Malagrotta: la Procura di Roma indaga per incendio ... - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio divampato domenica all’impianto di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti. Riporta affaritaliani.it