Autostrada A1 | incidente in galleria sulla Variante di valico Traffico bloccato fra Firenzuola e Badia

Sull'autostrada A1, sulla Variante di valico in nord verso Bologna, tratto è chiuso con traffico bloccato nel Fiorentino tra Firenzuola e Badia per un incidente in galleria. Lo rende noto Aspi segnalando una coda di 2 km a partire da Aglio

