Ci sono persone che sognano, ma al risveglio svanisce tutto. Poi ci sono i sognatori allenati, quelli che sognano tanto, si ricordano i sogni e ne tengono traccia in un diario. Poi c’è una minima percentuale di esseri umani, degli eletti, che non solo sogna tanto, ma addirittura fa sogni profumati. Gli studi scientifici confermano infatti che solo una minima parte della popolazione sono sognatori olfattivi e, tendenzialmente, sono quelle persone che nella vita quotidiana prestano maggiore attenzione agli odori. Rari, ma non impossibili. Quando il profumo dei sogni si fa realtà. “Quella dei sognatori olfattivi non è solo una suggestione poetica come quella delle Madeleine di Proust,” spiega Filippo Majerna, Training Manager di Neydo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sognatori olfattivi: chi ricorda il profumo dei propri sogni?