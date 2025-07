Omicidio Chiara Poggi il Dna ignoto 3 sarà comparato con almeno 30 persone | cosa succede adesso

Tra le persone al centro delle comparazioni con la traccia genetica trovata nel cavo orale di Chiara Poggi, ci dovrebbe essere anche chi si occupò di riesumare il corpo della vittima di Garlasco per prenderne le impronte dattiloscopiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - persone - omicidio

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Il Dna non appartiene né a Stasi né a Sempio. La Procura di Pavia ora ipotizza la partecipazione di più persone all'omicidio di Chiara Poggi Vai su Facebook

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco si è riaperto. Un nuovo indagato, periti che mettono in dubbio la condanna di Alberto Stasi e un supertestimone che ha deciso di parlare per la prima volta. In questa puntata di “Le Iene presenta Vai su X

C'è persino un video dell'autopsia di Chiara Poggi online. L'alt del Garante; Omicidio Garlasco, ieri il 2°esame della garza contaminata: le interpretazioni e cosa succede ora; Delitto di Garlasco, “Dna maschile su Chiara Poggi sarà comparato con quello di almeno 30….

Delitto di Garlasco, “Dna maschile su Chiara Poggi sarà comparato con quello di almeno 30 persone” - Nuovi esami per stabilire se la traccia genetica trovata sul corpo di Chiara Poggi sia una contaminazione o una svolta nelle indagini ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Garlasco, il Dna Ignoto 3 sarà confrontato con 30 profili: verifiche anche su chi toccò il corpo di Chiara Poggi - Nel nuovo filone d’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nel 2007, si fa sempre più concreta l’ipotesi che il Dna maschile rilevato nel ... Da msn.com