Il Pomigliano Jazz arriva alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile con Joe Lovano e Nubya Garcia

Joe Lovano e Nubya Garcia protagonisti della XXX edizione del festival Pomigliano Jazz. Il 19 e 20 luglio, il festival diretto da Onofrio Piccolo approda alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile (Napoli) per due serate esclusive in uno scenario suggestivo. I biglietti per i concerti sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

All'Anfiteatro di Avella torna il festival "Pomigliano Jazz": il concerto del pianista Gonzalo Rubalcaba - Gonzalo Rubalcaba torna al festival Pomigliano Jazz per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico, "Gonzalo Rubalcaba for Pino".

Gonzalo Rubalcaba apre Pomigliano Jazz con un omaggio a Pino Daniele: in anteprima il nuovo album “For Pino” - Gonzalo Rubalcaba torna al festival Pomigliano Jazz per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico, “ Gonzalo Rubalcaba for Pino “.

Al Di Meola, concerto sulla vetta del Vesuvio per la 30esima edizione del festival Pomigliano Jazz - Al Di Meola arriva per un concerto speciale sul cratere del Vesuvio, alla XXX edizione del festival Pomigliano Jazz.

