Arezzo Liberata | eventi e iniziative per commemorare l' 81esimo anniversario

Le associazioni democratiche aretine celebreranno in due giornate, il 16 e 17 luglio, l’81° anniversario della liberazione della cittĂ di Arezzo dal nazifascismo. Il programma La due giorni prevede, per la mattina di mercoledì 16, la partecipazione alle cerimonie ufficiali di commemorazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: anniversario - arezzo - liberata - eventi

Arezzo celebra il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: cerimonie, bilanci operativi e riconoscimenti - Il 5 giugno si è svolta ad Arezzo la cerimonia per il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, data simbolica in cui, nel 1920, fu conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma per l’eroico contributo prestato durante la Prima Guerra Mondiale.

GDF Arezzo: 251° Anniversario della Guardia di Finanza – Il Bilancio Operativo dal 1° Gennaio 2024 al 31 Maggio 2025 - In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Arezzo ha reso noti i risultati conseguiti nell’attività operativa dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025.

Due giornate per celebrare l'81° anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal nazifascismo - Le associazioni democratiche aretine celebreranno in due giornate, il 16 e 17 luglio prossimi, l’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo.

25 aprile: un giorno fondamentale per la storia. 80 anni fa l'Italia fu liberata. Le celebrazioni solenni ad Arezzo; Ottantesimo anniversario della Liberazione, le celebrazioni a Venezia; Ottanta anni fa la liberazione di Bologna: la storia di quel 21 aprile 1945.

L’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo - Arezzo, 15 luglio 2025 – Le associazioni democratiche aretine celebreranno in due giornate, il 16 e 17 luglio prossimi, l’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo. Da lanazione.it

Anniversario Chiusura Manicomio di Arezzo, Programma di Eventi per ... - Domani al Parco Pionta di Arezzo eventi per ricordare l'anniversario della chiusura del manicomio e riappropriarsi del luogo: passeggiate, video, musica, giochi, visite guidate, lezioni di pilates ... Scrive lanazione.it