Juventus chi è François Modesto | il nuovo direttore tecnico

Juventus, François Modesto: il nuovo direttore tecnico La Juventus ha scelto François Modesto come nuovo direttore tecnico, un tassello fondamentale nella rivoluzione dirigenziale orchestrata da Damien Comolli. Come riportato da L'Ultimo Uomo, il francese, classe 1978, arriva dal Monza, dove ha dimostrato competenza nello scouting e nella gestione tecnica.

