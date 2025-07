Rocca incontra familiari Satnam Singh | Vittima di barbarie ci costituiremo parte civile

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Quello con i familiari è “stato un incontro molto toccante, specialmente quando ci si misura con il dolore, con la perdita. Comunque sono sempre momenti molto molto dolorosi. Noi ci costituiremo parte civile anche nel procedimento nel quale il datore di lavoro è accusato di caporalato. Abbiamo stanziato molte risorse sulla formazione, abbiamo assunto e stiamo assumendo oltre 100 tecnici della prevenzione, però dobbiamo andare oltre questo. Questo è un fenomeno culturale”, così Francesco Rocca, Governatore del Lazio, dopo aver incontrato i familiari di Satnam Singh, il bracciate agricolo lasciato morire dopo un incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rocca incontra familiari Satnam Singh: Vittima di barbarie, ci costituiremo parte civile

