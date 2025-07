PSG considerando il record mondiale di € 250 milioni di offerte per la star del Chelsea Cole Palmer | Rapporto

Breaking: Secondo quanto riferito, Paris Saint-Germain sta considerando un’offerta da £ 250 milioni sconvolgente per il Chelsea Cole Palmer. Le due parti hanno recentemente incontrato Stateside per la finale della Coppa del Mondo del club, che ha visto la rete di 23 anni due volte nella vittoria trionfante per 3-0 del Blues su Les Parisiens. È stata una partita che ha portato i decisori a PSG. molto grande pensieri. Ti potrebbe piacere PSG che osserva innovativo 250 milioni di € per Cole Palmer. Palmer è stato un giocatore chiave nella finale della Coppa del Mondo del club contro il PSG, che non avrà smorzato l’ammirazione della squadra francese (Credito immagine: David RamosGetty Images) Palmer ha vissuto un paio d’anni incredibili da quando è uscito dall’Accademia di Manchester City, segnando il suo debutto nella stagione del Chelsea in Premier League con 22 gol e 11 assist e a seguito di questo ultimo mandato con 24 impianti di gol in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - PSG considerando il record mondiale di € 250 milioni di offerte per la star del Chelsea Cole Palmer: Rapporto

In questa notizia si parla di: considerando - milioni - chelsea - cole

L’Al Hilal è il grande favorito per Osimhen considerando i suoi 12 milioni netti a stagione (Romano) - Nel corso del nuovo format ‘ Dazn Transfer by Fabrizio Romano ‘, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dei colpi di mercato dell’ Al Hilal, che è letteralmente indiavolato in vista dell’esordio al Mondiale per Club contro il Real Madrid.

Che sorpresa nella finale del Mondiale per Club: vince il Chelsea 3-0 con un super Cole Palmer Vai su Facebook

Chelsea, il tesoro Cole Palmer: e pensare che Guardiola lo cedette per “soli” 47 milioni…; Chelsea trionfa nella Coppa del Mondo per Club con 85 milioni, superando il premio Champions del PSG; Yildiz vale 80,6 milioni secondo il Cies, Bellingham è il più caro al mondo.

Chi è Cole Palmer, il fenomeno del Chelsea diventato una stella al Mondiale per Club: è il grande rimpianto di Guardiola - Chi è Cole Palmer, il fenomeno del Chelsea diventato una stella al Mondiale per Club: è il grande rimpianto di Guardiola ... Riporta msn.com

Chelsea-PSG, il confronto economico: chi ha la rosa più preziosa? - Valore delle rose complessivo, giocatori più preziosi e acquisti più costosi ... Scrive dazn.com