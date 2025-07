Controlli a largo raggio su metà provincia sanzioni a locali e patenti ritirate

LECCE – Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Un servizio coordinato a largo raggio si è svolto nelle scorse nei territori sotto le giurisdizioni delle compagnie di Maglie, Tricase e Gallipoli. L’operazione ha coinvolto anche il Nucleo ispettorato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

