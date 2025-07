Radici salde ed innovazione | ecco il nuovo quartier generale Esa Engineering

Un 'taglio del nastro' all'insegna della rigenerazione urbana quello che, lo scorso venerdì, ha visto protagonista ESA engineering per l'inaugurazione della nuova sede principale della società , in via Mercalli, nel quadrante sestese dell'Osmannoro. La struttura è il risultato dell'intervento che ha unito il recupero degli uffici storici dell'azienda con la rigenerazione di un edificio industriale dismesso confinante. Un progetto ambizioso che ha dato vita a uno spazio contemporaneo, funzionale e sostenibile, diventando così un modello concreto di rigenerazione urbana all'interno dell'area, spesso marginalizzata, dell'Osmannoro ma che rappresenta uno dei poli produttivi più importanti in Toscana.

