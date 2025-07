' Chiostro Live 2025 by Night & Blues' otto serate fra tributi e cover al Rione

Il Chiostro di Santa Maria della Consolazione a Ferrara fa da cornice a otto serate di metĂ luglio fra musica e gastronomia. Torna anche per l'estate 2025 'Chiostro Live by Night & Blues', la rassegna musicale organizzata dal Rione Santo Spirito, con il patrocinio del Comune di Ferrara, per due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

