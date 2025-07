Il concerto di Gergiev è un caso politico Giuli | Arte libera ma messaggio sbagliato De Luca | Non accettiamo logiche di preclusione

PuĂČ un concerto diventare un caso politico internazionale? SĂŹ, specie se il protagonista Ăš Valery Gergiev. Il direttore d'orchestra russo, ritenuto da sempre molto vicino a Putin ( leggi ), parteciperĂ alla rassegna musicale 'Un'estate da Re' alla Reggia di Caserta: l'evento Ăš organizzato e pagato dalla Regione Campania e il governatore Vincenzo De Luca, nonostante accuse e proteste, al momento ha deciso che non farĂ alcun passo indietro. Vani, in tal senso, gli appelli della moglie di Navalny ( leggi ), della Commissione Europea ( leggi ), del ministro della Cultura Alessandro Giuli e di un'ampia parte della politica italiana (tutti tranne la Lega, che invece insiste per far sĂŹ che il concerto non salti).

In Campania il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev. Picierno attacca De Luca: “Finanzia un fiancheggiatore di Putin” - L’ultima sua esibizione in Italia risale al 23 febbraio 2022 a poche ore dall’ invasione russa dell’Ucraina.

PerchĂ© chiedere l’annullamento del concerto di Valery Gergiev non Ăš censura - Il 27 luglio la Reggia di Caserta dovrebbe ospitare il direttore d’orchestra Valery Gergiev, figura di spicco della cultura russa e uomo di fiducia del Cremlino.

Gergiev in concerto a Caserta, l’appello di Navalnaja all’Italia: «È complice dei crimini di Putin» - Julija Navalnaja lancia un duro attacco al festival “ Un’estate da Re “, in programma alla Reggia di Caserta il 27 luglio.

«Il famoso direttore d’orchestra Valerij Gergiev non Ăš solo amico e sostenitore di Putin, ma un promotore della sua politica criminale, complice e fiancheggiatore. Ha sostenuto l’annessione illegale della Crimea, ha tenuto un concerto di propaganda sulle rovin Vai su X

Gergiev in concerto alla Reggia di Caserta, Julija Navalnaja: “E’ complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere” - Un evento musicale alla Reggia di Caserta si trasforma in un caso politico internazionale. Secondo pupia.tv

