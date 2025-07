Strada Comunale 19 la vergogna dell’abbandono | famiglie e aziende isolate tra buche e rifiuti

La strada comunale 19, che collega via Napoli a borgo Segezia per poi snodarsi nelle campagne circostanti, rappresenta una delle tante ferite aperte dell’entroterra foggiano. Un’arteria fondamentale per decine di famiglie e imprese agricole, asfaltata solo per un breve tratto iniziale, per poi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

