Vagnozzi scrive a Sinner | Giorni così valgono una vita intera di sacrifici

Tra i tanti messaggi di congratulazioni giunti a Jannik Sinner per il trionfo a Wimbledon, non poteva mancare quello di coach Simone Vagnozzi. L’ex tennista di Ascoli Piceno ha affidato le sue emozioni ad un post su Instagram. Il messaggio dopo il trionfo. «È il sogno che avevo da bambino», esordisce Vagnozzi. «Volevo vincerlo da giocatore, e poi l’ho vinto attraverso i tuoi colpi. Hai commosso e reso orgogliosi come me milioni di italiani e appassionati di tennis. Ieri hai scritto una pagina indelebile del nostro sport», aggiunge. Poi continua così: “Giorni così non valgono un trofeo, ma una vita intera di sacrifici, di momenti difficili, e tanto tanto lavoro per arrivare lì su. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vagnozzi scrive a Sinner: “Giorni così valgono una vita intera di sacrifici”

