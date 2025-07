Il copione è lo stesso: sorgono tensioni nel sud della Siria, area dove risiedono buona parte dei cittadini della comunità drusa, e subito le fibrillazioni arrivano fino al cuore di Damasco. Nei giorni scorsi, esattamente come già avvenuto tra aprile e maggio, la polveriera siriana si è innescata con una nuova miccia partita da sud. Le tensioni stanno riguardando i drusi da un lato e, dall’altro, gruppi delle locali tribù beduine. Damasco sta provando a mettersi in mezzo, ma per ristabilire l’ordine è costretta a usare la forza. E ora lo spettro di nuove guerre settarie è più ingombrante. Mentre, da oltre confine, Israele fa sentire la sua voce: “Difenderemo la minoranza drusa”, ha avvertito il ministro della Difesa Israel Katz. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Siria, nella sfida tra drusi e governo il solito copione che si ripete