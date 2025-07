Trump ignorato da un solo giocatore alla premiazione del Mondiale per Club | la reazione dice tutto

Solo un giocatore ha ignorato Donald Trump nel corso della premiazione del Mondiale per Club: si tratta di Tyreek George del Chelsea, che non ha stretto la mano al presidente USA e ha proseguito il suo percorso sul palco prima dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trump - ignorato - giocatore - premiazione

Trump accoglie i rifugiati afrikaner e accusa: “In Sudafrica un genocidio ignorato dai media” - È atterrato lunedì negli Stati Uniti il primo volo che ha portato nel Paese un gruppo di afrikaner, appartenenti alla popolazione bianca del Sudafrica, a cui il presidente Donald Trump ha concesso lo status di rifugiati.

Tutti gli attacchi di Papa Francesco a Donald Trump, che dopo averlo ignorato per anni sarà ai funerali - Donald Trump sarà al funerale di Papa Francesco. Il presidente Usa, che ha annunciato le bandiere a mezz'asta per la morte del pontefice di fianco a un coniglio di Pasqua.

Trump ignorato da un solo giocatore alla premiazione del Mondiale per Club: la reazione dice tutto; Gaffe di Trump al mondiale per club: il Tycoon si rende protagonista durante la premiazione del Chelsea.

Trump ignorato da un solo giocatore alla premiazione del Mondiale per Club: la reazione dice tutto - Solo un giocatore ha ignorato Donald Trump nel corso della premiazione del Mondiale per Club: si tratta di Tyreek George del Chelsea, che non ha stretto ... Da fanpage.it

Gaffe di Trump al mondiale per club: il Tycoon si rende protagonista durante la premiazione del Chelsea - Gaffe di Trump durante la premiazione del Chelsea: dopo aver consegnato il trofeo, è rimasto sul palco durante i festeggiamenti della squadra ... Scrive mam-e.it