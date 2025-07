La Ruota Della Fortuna Gerry Scotti subito in orbita | vola lo share

Ottimo esordio per la nuova edizione de La Ruota della Fortuna in access prime time. Il programma condotto da Gerry Scotti è leader di fascia con 3.643.000 spettatori totali e una share del 21.91. Il game show in onda su Canale 5, nell’inedita collocazione oraria dopo il Tg5, ha toccato picchi di 4.500.000 spettatori e del 27 per cento di share. Il programma ha coinvolto tutta la famiglia. Lo confermano i dati. La Ruota della Fortuna ha conquistato spettatori di ogni età. In particolare, si segnalano il 31.9 per cento di share tra gli uomini 15-19 anni e il 28.9 tra le donne 20-24 anni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43374365 Anche se è solo la partenza, da Mediaset arriva un grazie speciale a Gerry per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

