Tutti i premiati del Premio Internazionale Cinearti La Chioma di Berenice XXVI edizione

Tutti i premiati del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” XXVI edizione Casa del Cinema di Roma, 14 luglio 2025 Il riconoscimento e omaggio targato CNA alla cinematografia italiana e alle professionalitĂ artistiche e artigianali che caratterizzano ogni produzione. Sedici categorie di premiati, un premio speciale – Tirelli Costumi – Premi alla Carriera a Valeria Fabrizi e Leo Gullotta e una Giuria di qualitĂ composta da personalitĂ e professionisti del cinema, presieduta da Ninetto Davoli. Miglior Film Parthenope, miglior serie  Dostoevskij, migliori attori Toni Servillo e Barbara Ronchi, tre premi tecnici a L’arte della gioia Sono stati assegnati ieri sera all’Arena Estiva della Casa del Cinema di Villa Borghese i prestigiosi riconoscimenti del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”,  giunto alla 26esima edizione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tutti i premiati del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” XXVI edizione

In questa notizia si parla di: premiati - premio - tutti - internazionale

Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, a Roma studenti premiati per progetti su legalità e ambiente - ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Valentini si è svolta la V edizione del Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo in collaborazione con l’Associazione Battiti di Pesca e con il supporto di Acqua Sì.

Premio Maestrelli, premiati di Baroni e Rovella: il messaggio alla “famiglia laziale” | VIDEO CM.IT - Le parole del tecnico e del centrocampista della Lazio attraverso un videomessaggio: “Un premio non è mai personale ma dentro ci sono tutti quelli visibili e invisibili” Si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro Manzoni Cassino la consegna dei premi dedicati a Maurizio Maestrelli, che dà il via anche alla prestigiosa Lazio Cup, che vede la partecipazione di tante realtà del calcio giovanile internazionale.

Premiati gli studenti del serale Aterno-Manthoné di Pescara: vincono un premio nazionale alla Feltrinelli di Napoli - Tre studenti della quarta B del corso serale dell’istituto tecnico commerciale e per geometri Aterno-Manthoné di Pescara, diretto dalla preside Elvira Pagliuca, sono stati premiati per il concorso “Quella volta che … il Razzismo non esisteva?” nella sede napoletana della libreria Feltrinelli.

+++1^ EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE “BASILICATA SPORT CHAMPIONS – LUCANIA: TERRA DI SAPERE E SAPORI DELLO SPORT” NEI SASSI DI MATERA: PREMIATI FRANCO SELVAGGI, MICHELE UVA, LUCIO SCHIUMA, ANNAMARIA MARAS Vai su Facebook

Fabio Calabrò premiato al Premio Internazionale Mozia 2025 per l’impegno nella ricerca sui tumori uro-genitali. “Nessun merito particolare, ma un premio da condividere con chi ogni giorno cura nel SSN.” Ricerca e umanità al centro. Guarda il video: http Vai su X

Tutti i vincitori del Premio internazionale; Premio internazionale Capalbio: tra i vincitori Massimo Gramellini e Andrea Salerno. TUTTI I NOMI; Torna il Premio internazionale Carlo I D’Angiò: tutti i premiati della XIX edizione.

Tutti i vincitori del Premio internazionale - Il ’Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta’, giunto alla sua quattordicesima edizione, anche quest’anno non delude le aspettative premiando grandissimi ... Lo riporta msn.com

Premio internazionale Capalbio, tutti i vincitori: c'è anche un (giovanissimo) maremmano - Il “Premio internazionale Capalbio – Piazza Magenta” torna venerdì 29 agosto con la quattordicesima edizione e anche quest’anno tra i premiati non mancano big in ambito politico, storico, giornalistic ... Riporta corrieredimaremma.it