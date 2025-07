napoli visite mediche per noa lang a villa stuart

Il Napoli è pronto a perfezionare un altro colpo di mercato in entrata. Noa Lang è arrivato infatti questa mattina a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherĂ al club campione d’Italia. L’esterno offensivo olandese arriva dal Psv Eindhoven per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro Da giovedì il ritiro a Dimaro. Da giovedì al 27 luglio il Napoli sarĂ in ritiro per il quattordicesimo anno a Dimaro, in Trentino. Con l’arrivo dei campioni d’Italia sarĂ interdetta la circolazione ai veicoli in tutta l’area che porta alla Ski. 🔗 Leggi su Lapresse.it

