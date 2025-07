Vuole farla pagare al suo rivale e gli brucia l' auto | arrestato un sedicenne a Catania

Individuato e denunciato dalla polizia di Stato un sedicenne adranita ritenuto l’autore dell’incendio che, lo scorso 24 maggio, ha divorato un’auto parcheggiata dal proprietario nei pressi della sua abitazione. Il minore è stato immortalato, prima e dopo aver appiccato l’incendio, dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona. Recuperato nelle vicinanze un fazzoletto intriso di benzina.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vuole farla pagare al suo rivale e gli brucia l'auto: arrestato un sedicenne a Catania

In questa notizia si parla di: auto - sedicenne - vuole - farla

Bari, scontro auto-minicar: morta sedicenne Decesso in serata, l'incidente la notte precedente - La ragazza di 16 anni è morta in serata in ospedale dove era ricoverata, in gravissime condizioni, dalla notte prima.

Sedicenne muore dopo impatto con un’altra auto a Mondragone (Caserta), ipotesi pirata della strada - Morto mentre probabilmente tornava a casa con lo scooter, travolto da un’auto che non si è neanche fermata.

#Incidente avvolto nel mistero Un'auto ha fatto un volo di 20 metri prima di ribaltarsi alle porte di #Uri. Mistero sull'identitĂ del conducente, assente al momento dell'arrivo dei #Carabinieri e dei soccorsi Vai su Facebook

Vuole farla pagare al suo rivale e gli brucia l'auto: arrestato un sedicenne a Catania; Parcheggia il Mercedes, ai ladri basta mezz’ora per farla sparire; Revisione auto 2025: ogni quanto farla, costo, scadenza e verifica.

Vuole farla pagare al suo rivale e gli brucia l'auto: arrestato un sedicenne a Catania - Individuato e denunciato dalla polizia di Stato un sedicenne adranita ritenuto l’autore dell’incendio che, lo scorso 24 maggio, ha divorato un’auto ... Come scrive msn.com

Sedicenne violentata in auto, confida alla psicologa: «Mi ha ... - MSN - Non aveva voluto neanche denunciarlo quel ragazzo, più grande di lei, 30enne, ora arrestato dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale. Riporta msn.com