Botta e risposta tra i tifosi dell’Atalanta | gli striscioni esposti a Zingonia

Sembra proprio un vero e proprio botta e risposta tra tifosi, a suon di striscioni, quello che è avvenuto all’esterno del centro sportivo Bortolotti, sede degli allenamenti dell’Atalanta. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, è stato esposto un messaggio che reca la firma della Vecchia Guardia 1907, che contestava le scelte per quanto riguarda l’organizzazione estiva. “Show amichevoli! Trofeo Bortolotti? Almeno la presentazione è doverosa! Il rispetto è la prima cosa”. La Dea giocherà in amichevole a Clusone con l’Under 23 sabato 26 luglio, poi le due successive gare saranno trasferte, entrambe in Germania: a Lipsia il 2 agosto e a Colonia il 9. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

