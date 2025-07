Napoli Fringe Festival per la prima volta in città arriva The City’s Song – The Napoli Sessions

Il Napoli Fringe Festival porta in città “The City’s Song – The Napoli Sessions”, il progetto nato in Belgio dall’incontro tra il musicista belga Thomas Noël e il Maestro Mimmo Maglionico. Nell’ambito del Napoli Fringe Festival, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 20 e 30, nel cortile della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali 213 . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Fringe Festival, per la prima volta in città arriva “The City’s Song – The Napoli Sessions”

Napoli Fringe Festival: la città si risveglia in scena - Laura Valente, direttrice artistica di “Napoli 2500”: “La formula del Fringe sarà il nostro manifesto: apertura, dialogo tra i linguaggi, e soprattutto inclusione”.

Al via il Napoli Fringe Festival, la rassegna dedicata alla scena indipendente - Si è tenuta presso il Teatro Mercadante, la conferenza stampa di presentazione del Napoli Fringe Festival, rassegna diffusa dedicata ai linguaggi contemporanei dello spettacolo dal vivo, uno degli appuntamenti di punta del programma Napoli 2500, il calendario di eventi con cui la città celebra i.

Napoli Fringe Festival al via tra filosofia e musica con Massimo Cacciari e Dario Candela - Due serate di dialogo tra filosofia e musica, pensiero e interpretazione, per il primo evento del Napoli Fringe Festival curato da Laura Valente, un calendario di incontri diffusi in tutta la città nell'anno dei festeggiamenti per Napoli 2500.

Napoli 'Fringe Festival': Vlad Dracul arriva in città con 'L’uomo più crudele', spettacolo di Sara Sole Notarbartolo dalla commedia di Gian Maria Cervo, Real Albergo dei Poveri, 23 luglio ore 21, nell’ambito delle celebrazioni per "Napoli 2500"; ingresso gratuito, Vai su Facebook

