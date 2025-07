Mercato Juventus | i bianconeri sono sempre più orientati a un cambio di guardia! Due i nomi favoriti ma non tramonta quella possibilità Le gerarchie allo stato attuale delle cose!

Mercato Juventus, la dirigenza bianconera sembra orientata a un cambio della guardia! Due i nomi sulla lista, ma occhio a un terzo profilo.. Prosegue la caccia al portiere di riserva della Juventus, con la dirigenza bianconera che continua a monitorare il mercato per rinforzare il reparto tra i pali, in particolare per affiancare Di Gregorio. Nel frattempo, Yildiz, uno dei giovani talenti della Juve, ha brillato al Mondiale per Club, dimostrando di essere uno dei migliori elementi a disposizione. La sua prestazione ha messo in evidenza il buon lavoro svolto dalla Juventus nel valorizzare i giovani, ma la necessità di un portiere di esperienza è una priorità per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

