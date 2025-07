Motta di Livenza 23enne morto per fuggire dai carabinieri | auto spezzata in due nello schianto con gli alberi

Un 23enne √® morto in un incidente a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, dopo aver eluso l'alt dei carabinieri: trovati dei panetti di hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Motta di Livenza, 23enne morto per fuggire dai carabinieri: auto spezzata in due nello schianto con gli alberi

Motta di Livenza (Treviso), è fuggito all'alt dei carabinieri e ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un albero: morto questa mattina un 23enne residente a Pordenone. Il ragazzo, solo a bordo, stava trasportando vari panetti di hashish @ultimor Vai su X

