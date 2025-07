Anche gli agricoltori bergamaschi in piazza a Bruxelles contro il fondo unico europeo

Un’Europa senza agricoltura, senza cibo, senza democrazia. È questo lo scenario che Coldiretti denuncia con forza, scendendo in piazza a Bruxelles – davanti alla sede della Commissione Europea – e in luoghi simbolici della Capitale italiana: Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza Navona e Senato. La protesta è un grido d’allarme lanciato da centinaia di giovani agricoltori di Coldiretti per fermare la deriva tecnocratica dell’Unione Europea, che – sotto la guida della presidente Ursula Von der Leyen – rischia di cancellare decenni di politiche a tutela della produzione agricola e della sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Anche gli agricoltori bergamaschi in piazza a Bruxelles contro il “fondo unico” europeo

