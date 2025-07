Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti allagamenti e promesse mancate | Quando finirà tutto questo?

LODI – Pendolari in trincea a Lodi: “Viaggiamo tra cantieri infiniti e disagi quotidiani”. “È arrivata l’estate e tutto sembra sospeso, tra inutili rischi e buone intenzioni senza data di scadenza”. Comincia così l’ultima denuncia del Comitato Viaggiatori e Pendolari del sud-Milano e Lodigiano, che torna a segnalare i disagi legati ai lavori in corso presso la stazione ferroviaria di Lodi. A preoccupare sono soprattutto i tempi del cantiere del sottopasso, ancora in alto mare: “Chissà se dopo le ferie sarà ultimato – si chiedono i viaggiatori– o se alle prime piogge, sarà di nuovo allagato, con 20 centimetri d’acqua ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti, allagamenti e promesse mancate: “Quando finirà tutto questo?”

In questa notizia si parla di: lodi - pendolari - cantieri - infiniti

Disagi infiniti in stazione a Lodi: bar chiuso fino a settembre; Paullese, pendolari in rivolta: «Cantiere infinito, ora basta»; Cantiere infinito della Paullese, chiesta la riunione urgente della commissione Territorio in Regione.

Lodi, i treni non arrivano e i pendolari si sentono "abbandonati sulle ... - Il Comitato pendolari chiede più treni nelle ore di punta sulla linea Milano- Lo riporta ilgiorno.it

In stazione a Codogno “lavori infiniti, degrado e poca sicurezza ... - Cantiere al via dopo Pasqua Codogno (Lodi), 5 aprile 2025 – I pendolari che vivono la stazione di Codogno si dicono “esasperati per il degrado e gli eterni lavori di riqualificazione sotto gli ... Riporta ilgiorno.it