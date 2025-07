Il blonzing è una tecnica make up che dona luminosità un effetto fresco naturale e anche giovinezza al viso Ideale in estate Come si fa

C he sia per le alte temperature o perché nelle ultime stagioni il make up ha puntato sempre di più sul minimalismo, il blonzing è l’ultimo trend trucco che ben si presta alle giornate estive. Un solo prodotto, il blush nello specifico, per ringiovanire il viso e donare luminosità. Per un effetto sun-kissed giovanile assicurato. Come truccare gli occhi in estate: il make up a prova di sale e sole X Leggi anche › Blush luminoso per l’estate: è tendenza “Champagne cheecks” Trucco che ringiovanisce: cos’è il blonzing. Il blonzing unisce il blush e il bronzing in una tecnica ibrida che regala un look luminoso e ringiovanente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

