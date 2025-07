Blue Economy il Lazio è la prima Regione per il numero di imprese

Roma, 15 luglio 2025 – È stato presentato questa mattina il Report 2025 sulla Blue Economy del Lazio e le iniziative promosse dalla Regione Lazio per la riqualificazione dei comuni costieri e il potenziamento del sistema dell’Economia del Mare. Hanno preso parte all’evento la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio Enrico Tiero, il presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma Lorenzo Tagliavanti, il presidente Piccola Industria di Unindustria Cristiano Dionisi e il presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: lazio - blue - economy - regione

Lazio protagonista al ‘Blue Forum Awards 2025 su Amerigo Vespucci - (Adnkronos) – "Con estremo piacere ho partecipato alla cerimonia del Blue Forum Awards 2025, che si è tenuta sulla nave scuola della Marina Militare, Amerigo Vespucci.

Blue Forum Awards 2025 a bordo dell’Amerigo Vespucci e piano portuale del Lazio - Con grande soddisfazione ho preso parte alla cerimonia del Blue Forum Awards 2025, evento prestigioso svoltosi a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare.

Blue economy, approvato il testo del “Piano dei porti” del Lazio - La VI Commissione consiliare permanente “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità , Trasporti”, ha approvato all’unanimità il testo del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale.

La #BlueEconomy è un asset storico e strategico per l’Italia, capace di trainare la #crescita economica. Oggi il #Mediterraneo è al centro delle nuove politiche europee di sviluppo, con un ecosistema che va oltre la pesca e le rotte commerciali, includendo ener Vai su Facebook

Lazio prima regione per numero imprese nella Blue economy; La regione Lazio è la prima italiana per imprese nella Blue Economy; BLUE ECONOMY: LAZIO PRIMA REGIONE PER NUMERO DI IMPRESE 27 MILIONI PER INNOVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LITORALI - Presentato il Report 2025. La vicepresidente Roberta Angelilli: «Oggi al via 10 milioni di euro per i primi 12 Comu.

Lazio prima regione per numero imprese nella Blue economy - È stato presentato questa mattina il Report 2025 sulla Blue Economy del Lazio e le iniziative promosse dalla Regione Lazio per la riqualificazione dei comuni costieri e il potenziamento del sistema de ... Si legge su msn.com

Blue Economy: Lazio prima regione per numero di imprese - 27 milioni per innovazione e riqualificazione dei litorali Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Secondo expartibus.it