Rihanna | i look iconici della terza gravidanza

Alla terza gravidanza, Rihanna si riconferma campionessa di stile premaman: dal Met Gala a Cannes, passando per red carpet e momenti quotidiani, ogni suo outfit con pancione riscrive i codici dell’abbiglimeneto in gravidanza. La sera del 14 luglio, a Santa Monica, la cantante ha sfoggiato un completo sculptural della collezione AI 2025 firmato AlaĂŻa. Il top cropped con cappuccio lascia scoperto il ventre. Il pezzo forte è una gonna maxi in paillettes a vita bassa con cintura imbottita che avvolge la silhouette, richiamando forme architettoniche quasi futuristiche. La mise total white è stata completata da dĂ©colletĂ© appuntite e maxi orecchini di diamanti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Rihanna: i look iconici della terza gravidanza

