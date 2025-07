La Roma accelera sul mercato e stringe per Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i giallorossi avrebbero già trovato un principio di accordo con il giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno 2030. Il club capitolino ha alzato l’offerta per convincere i francesi, mettendo sul tavolo 22 milioni di euro più 3 di bonus, senza alcuna percentuale sulla futura rivendita. Un dettaglio non da poco che potrebbe facilitare la chiusura dell’operazione. Trattativa in fase avanzata, ma non è ancora chiusa. Sebbene l’intesa definitiva tra i due club non sia stata ancora raggiunta, le posizioni si sono sensibilmente avvicinate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-El Aynaoui, trattativa calda: accordo con il giocatore, si avvicina l’intesa con il Lens