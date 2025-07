Chiusura del Tribunale in piazzale Roma per mancanza d' acqua Veritas | Estranei all' accaduto

«In relazione alla chiusura del Tribunale di piazzale Roma a causa della mancanza di acqua  Veritas comunica di essere completamente estranea all'accaduto». È la nota che la società partecipata del servizio idrico e ambiente ha fatto circolare stamattina, martedì 15 luglio, dopo che tutti gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: chiusura - tribunale - piazzale - roma

RELAZIONE ANNUALE INAIL 2024 . Giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 11, il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, presenterà a Roma, presso l’Auditorium Antonio Maglio della Direzione generale di piazzale Giulio Pastore, la Relazione annuale 2024 de Vai su Facebook

Scoppia un tubo dell’acqua, Tribunale di Venezia chiuso; Tribunale di Venezia chiuso per impraticabilità dei locali, bagni fuori uso per un problema all'impianto idric; Venezia, inaugurati gli uffici del Tribunale Civile nella cittadella della Giustizia a Piazzale Roma.

Tribunale di Venezia chiuso per impraticabilità dei locali, bagni fuori uso per un problema all'impianto idrico. Udienze rinviate - Lavandini e wc restano a secco per un problema all'impianto idrico: il Tribunale di Venezia ha chiuso i battenti nella giornata di oggi, martedì 15 luglio, ... Secondo msn.com

Chiusura del Tribunale in piazzale Roma per mancanza d'acqua, Veritas: «Estranei all'accaduto» - Stamattina, martedì 15 luglio, nessuna udienza alla Cittadella della giustizia in piazzale Roma: uffici fermi e bagni chiusi. Segnala veneziatoday.it