Processo Santanchè rinviato i pm | Rischio prescrizione La ministra | Preferirei l' assoluzione

«Preferirei l’assoluzione piena, ma questo non dipende certo da me». Sono queste le parole di Daniela Santanché, ministra del turismo, a margine della presentazione del Mondiale open di sci nautico, a commento della decisione dei giudici di Milano di rinviare al 16 settembre il processo per falso in bilancio a carico suo e di altri per il caso Visibilia e sulla possibilità di una prescrizione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Processo Santanchè rinviato, i pm: "Rischio prescrizione". La ministra: "Preferirei l'assoluzione"

Santanchè “Rinvio del processo? Mi soddisfa quando le cose vengono fatte bene” - Preferirei l’assoluzione piena, ma questo non dipende certo da me”. Lo riporta italpress.com