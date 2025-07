Progetto SOFU in corso la seconda edizione nel carcere di Salerno

È in corso la seconda edizione del progetto S.O.F.U., Sportello di Orientamento e Formazione per Utenze Speciali teso ad ampliare la gamma dei servizi inclusivi rivolti ai detenuti organizzato presso la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno. La formazione e l’orientamento per l’emersione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - corso - seconda - edizione

"Francesco benedì il progetto". Corso per l’uso del defibrillatore: "Si insegni a chi prende la patente" - Una ribalta importante come quella di “ Medicina 33 ”, lo storico programma del Tg2. E anche il ringraziamento a Papa Francesco che in una delle sue ultime prese di posizioni pubbliche prima dell’aggravamento delle sue condizioni e la sua morte ha benedetto il progetto, augurando che possa essere realizzato al più presto.

Il nuovo Decreto Disabilità con il corso gratuito “Progetto Vita” - Tarantini Time Quotidiano Nasce “Progetto Vita”, un percorso formativo gratuito rivolto a professionisti e familiari che operano con persone con disabilità , una delle azioni di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Studenti con disabilità e Progetto di vita, un docente partecipa al corso di formazione tra giugno e settembre. NOTA - Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 stabiliscono la necessità di collegare il PEI con il Progetto individuale previsto dall’articolo 14 della legge n.

A grande richiesta torna il progetto “FACCIAMO UN FILM A SANTA SEVERA” Sono in corso le iscrizioni per la seconda edizione, affrettatevi!Posti limitati! Vai su Facebook

BILANCIO POSITIVO PER LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO SCUOLE DI FONDAZIONE CORTINA; Angiari: il corso di autodifesa della Polisportiva Adige SSD è un successo; Radici felici, cultura e benessere sotto la quercia: presentata a Collelongo la seconda edizione del corso sull’alimentazione consapevole.

Progetto S.O.F.U, in corso la seconda edizione nel carcere di Salerno - , Sportello di Orientamento e Formazione per Utenze Speciali teso ad ampliare la gamma dei servizi inclusivi rivolti ai detenuti organizzato presso ... Da salernotoday.it

Radici felici, cultura e benessere sotto la quercia: presentata a Collelongo la seconda edizione del corso sull’alimentazione consapevole - Nel pomeriggio di sabato 12 luglio, sotto l'ombra di un’enorme quercia secolare e accarezzati da un gradevolissimo vento, alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si è sv ... Scrive terremarsicane.it