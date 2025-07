Dazi Salvini | Chi parla di bazooka non fa un buon servizio alla trattativa

“Non penso che l’Europa possa infilarsi in una guerra commerciale con Stati Uniti e Cina che la vedrebbe sicuramente perdente. Quindi occorre calma, buonsenso, occorre trattare. Certo che se qualcuno parla di bazooka non fa un buon servizio la trattativa all’Italia e all’Europa”. A dirlo è il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’apertura del nuovo ponte che collega il il VI al VII municipio nell’area di Tor Vergata a Roma che dal 28 luglio sarĂ interessata dal Giubileo dei Giovani. “ Rido o tremo all’idea che qualcuno si sieda al tavolo con Trump parlando di bazooka. La trattativa finisce male da quel punto di vista lì e spero che sia solo una sciocchezza uscita dalla bocca di qualcuno che aveva caldo”, ha proseguito il vicepremier e leader della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Salvini: "Chi parla di bazooka non fa un buon servizio alla trattativa"

In questa notizia si parla di: salvini - parla - bazooka - buon

“Da piccola volevo fare il prete. La foto a letto con Matteo Salvini? Ho sbagliato, ma sono passati 7 anni… Oggi sono molto serena con Iaccarino”: parla Elisa Isoardi - Elisa Isoardi sarà tra i volti Rai del prossimo autunno con un programma che si chiamerà Bar Centrale e andrà in onda sulla prima rete, il sabato pomeriggio: “Faremo un riassunto delle notizie della settimana e poi dei collegamenti con bar e circoli dei paesi, per ascoltare il punto di vista di chi le notizie le vive sulla propria pelle.

Elezioni, Salvini: "Genova lavora e parla poco, per questo la ringrazio" - Dalla trasparenza nei cantieri alla difesa dei fondi per le grandi opere, passando per un sopralluogo sulla nuova sopraelevata portuale: Matteo Salvini sceglie Genova per ribadire la centralitĂ del capoluogo ligure nelle politiche infrastrutturali del governo.

“Anche Trump ha capito i danni dei suoi dazi. Salvini? L’europeismo è l’unica via”. Parla Bergamini (FI) - “Credo che Trump ora abbia ben chiaro quanto una guerra commerciale porti danno anche agli Stati Uniti.

Salvini: "Oggi stesso, senza aspettare mille giorni, Ursula von der Leyen potrebbe togliere i dazi che l'Unione europea impone alle imprese europee, azzerando il Green deal, la burocrazia e tutto il resto. Se Von der Leyen non lo fa vuol dire che uno n Vai su X

Dazi, Salvini: Chi parla di bazooka non fa un buon servizio alla trattativa; Dazi, Salvini: Chi parla di bazooka non fa un buon servizio alla trattativa; Dazi, Salvini: Chi parla di bazooka contro Trump non fa un favore all'Italia.

Dazi, Salvini: "Chi parla di bazooka non fa un buon servizio alla trattativa" - "Non penso che l'Europa possa infilarsi in una guerra commerciale con Stati Uniti e Cina che la vedrebbe sicuramente perdente. Segnala repubblica.it

Salvini: “Chi parla di bazooka contro i dazi di Trump non capisce niente" - "È chiaro che i dazi non sono una buona notizia ”, ha detto Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione del Ponte di Tor Vergata, invitando alla prudenza: “Non penso che l’Europa possa infilarsi ... Si legge su msn.com