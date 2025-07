Italia-Norvegia sfida decisiva | svelato lo stadio Ricordi amarissimi!

La sfida tra Italia e Norvegia sarĂ decisiva per accedere al Mondiale del 2026. La Figc ha svelato lo stadio della partita. LO STADIO – Italia-Norvegia sarĂ l’ultima partita dei gironi di qualificazione per il Mondiale del 2026. Si gioca il prossimo 16 novembre e la Figc ha svelato lo stadio che ospiterĂ questa partita: sarĂ San Siro. Quella tra la Nazionale di Rino Gattuso e i norvegesi sarĂ con molta probabilitĂ la sfida che deciderĂ le sorti di tutto il girone. Chi vince probabilmente andrĂ direttamente ai Mondiali, chi perde invece dovrĂ passare dai playoff. Al momento, la Nazionale è a meno nove punti dalla Norvegia, ma con due partite in meno. 🔗 Leggi su Inter-news.it

