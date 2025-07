Abodi | Presto un confronto sulla gestione dei diritti tv Stadi Euro 2032? Entro autunno la decisione

Le dichiarazioni del Ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla riforma dei diritti televisivi e degli stadi, in vista degli Europei del 2032. Intervistato da GR Parlamento per il programma La Politica nel Pallone, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha affrontato temi cruciali riguardanti il futuro del calcio in Italia, con particolare attenzione alla riforma dei diritti televisivi e alla gestione delle infrastrutture sportive. Abodi ha parlato in modo diretto della proposta di riforma dei diritti audiovisivi, precisando che √® stata inviata una bozza agli altri ministeri, sottolineando come la divulgazione prematura di un testo abbia alimentato polemiche evitabili. 🔗 Leggi su Internews24.com

