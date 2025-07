Sparita nel nulla 3 anni fa il caso di Greta Spreafico rischia di chiudersi di nuovo

Rovigo, 15 luglio 2025 – Un giallo irrisolto e ancora senza risposte. Si tratta di una nuova pagina relativa al caso di Greta Spreafico, scomparsa il 4 giugno 2022 in localitĂ Ca’ Tiepolo a Porto Tolle (Rovigo). La Procura della Repubblica di Rovigo, in data 9 luglio, ha presentato richiesta di archiviazione, ora all’esame del Giudice per le indagini preliminari. Per la scomparsa di Greta Spreafico risultavano indagati l'ex fidanzato della donna, Gabriele Lietti e l’amico Andrea Tosi, un giardiniere di Porto Tolle. Le ipotesi accusatorie? Omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparita nel nulla 3 anni fa, il caso di Greta Spreafico rischia di chiudersi (di nuovo)

