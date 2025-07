Il Laguna Palace chiude per mancato accordo sull' affitto Cgil | 60 lavoratori a rischio

Nh Italia spa lascia il Laguna Palace di viale Ancona, uno degli edifici più distintivi di Mestre, noto per la sua grande copertura in vetro e la struttura a ponte sopra la darsena: lo ha reso noto il sindacato Cgil, annunciando che la catena alberghiera ha comunicato, in data 15 luglio 2025. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: laguna - palace - cgil - chiude

MA QUALE CASA E' una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal comitato "Ma quale casa" e sostenuta dalla CGIL e SUNIA. La proposta di legge mira a inserire in Costituzione il diritto alla casa, riconoscendolo come diritto della persona. Vai su Facebook

Il Laguna Palace chiude per mancato accordo sull'affitto. Cgil: «60 lavoratori a rischio»; Il Palace hotel riapre a giugno e tornano al lavoro gli ex dipendenti; Hotel Luna Baglioni chiude tre mesi per lavori: ipotesi cassa integrazione per i dipendenti.

Il Laguna Palace chiude per mancato accordo sull'affitto. Cgil: «60 lavoratori a rischio» - Il sindacato ha ricevuto oggi la comunicazione da Nh Hotels, che annuncia l'intenzione di lasciare la struttura entro il 30 settembre ... Si legge su veneziatoday.it