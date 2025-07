Perché nel 2025 non ci sarà la Sagra della Porchetta ad Ariccia | c'entra il Giubileo

Il motivo della cancellazione dell'edizione 2025 della Sagra della Porchetta di Ariccia è legato ai fondi del Giubileo e al progetto di ripavimentazione della piazza principale del paese in provincia di Roma. Il cantiere è ancora in corso e non sarà terminato in tempo per settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sarà - sagra - porchetta - ariccia

La sagra simbolo dell'estate della Brianza (e della solidarietà) non ci sarà: cancellata la festa campagnola - La festa campagnola è stata cancellata. Quest'anno non ci sarà: la sagra simbolo dell'estate della Brianza decenni nel 2025 non si terrà.

Lago di Como, ecco quando sarà la Sagra di San Giovanni in Tremezzina - Torna la Sagra di San Giovanni, la più antica manifestazione del Lago di Como attesa ogni anno da migliaia di appassionati che raggiungono la Tremezzina con ogni mezzo.

Crescia sfogliata, ma non solo. Sarà una sagra ricca di spettacoli - La Sagra della crescia sfogliata di Urbino raggiunge la quindicesima edizione e raddoppia i posti a sedere rispetto al 2024, anno del ritorno dopo lo stop per la pandemia.

Salta la 73esima edizione della Sagra della Porchetta di Ariccia #castellinotizie Vai su Facebook

Ariccia, salta la sagra della porchetta per il ritardo nel cantiere giubilare di piazza di Corte; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 31 agosto e domenica 1 settembre; Ariccia, apertura straordinaria serale di Palazzo Chigi in occasione della Sagra della porchetta.