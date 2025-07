I dazi non sono l’unico problema del vino negli States La crisi dei rossi è già evidente Parla la sommelier di New York Yumi Ortiz

Secondo la sua analisi i clienti statunitensi preferiscono vini piĂą leggeri e meno costosi, mentre i piĂą giovani optano per i cocktail. E con le nuove tariffe la situazione non può che peggiorare. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

Dazi, La Russa “Sono convinto che si possa arrivare a un’intesa” - ROMA (ITALPRESS) – “ La cosa peggiore sarebbe stata subito una ritorsione, credo che in questo la Meloni sia stata decisiva.

Da quando, in risposta ai dazi americani, Pechino ha cominciato a ridurre le forniture estere di minerali critici, per le imprese del Dragone sono dolori. Perché l’unico mercato per le materie prime strategiche rimasto a Pechino è quello straniero Vai su Facebook

Dazi, Trump nelle prossime ore manderà la lettera alla Ue; Bankitalia: se Usa alzano i dazi alla Cina, il Dragone devierà 30 mld di export nell’eurozona; Trump: Dazi al 35% per il Canada dal 1 agosto. In arrivo lettera all'Ue.

Dazi: l’Europa è in una posizione di forza, deve solo ricordarlo a sé stessa - In tanti ridevano del dietrofront di Trump quando, ad aprile, aveva presentato quella spaventosa lista di dazi su un cartellone, durante una conferenza stampa. Scrive tpi.it

Dazi e cambiamento climatico mandano in tilt i porti del Nord Europa. Ma l'Italia può approfittarne? - L'imprevedibilità delle politiche commerciali di Donald Trump e la siccità delle vie fluviali stanno mettendo in seria difficoltà Rotterdam, Anversa e Amburgo. Come scrive wired.it